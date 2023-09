2023 centenario della nascita di Shri Mataji Nirmala Devi

Nel centenario della nascita di Shri Mataji Nirmala Devi, fondatrice di Sahaja Yoga, Milano aggiunge la propria grande festa alle celebrazioni che si tengono in tutto il mondo da Delhi a Parigi, Londra, Madrid, Bucarest, Monaco, Sidney, New York per citarne alcune. Domenica 10 Settembre presso il Teatro Ciro Menotti, con il Patrocinio del Consolato Generale dell’India, è in programma la conferenza di presentazione di Shri Mataji Nirmala Devi, la Madre Divina, nel quale si potrà sperimentare la gioia della pace ed il silenzio interiore attraverso la tecnica da Lei scoperta, conosciuta come Sahaja Yoga.

Il 21 marzo 2023 siamo entrati nel centenario dalla nascita di Nirmala Srivastava, nota in tutto il mondo come Shri Mataji Nirmala Devi, " La Madre Divina", figura per molti versi senza precedenti nella storia della ricerca spirituale umana dedicando tutta la sua vita alla diffusione di Sahaja Yoga, ovvero uno yoga spontaneo, che attraverso il risveglio della nostra energia materna interiore, la Kundalini, ci conduce a uno stato di consapevolezza senza pensieri e ci connette con la realtà Onnipervadente dello Spirito. Sahaja Yoga Italia APS organizza per l’occasione in Italia una rassegna di eventi iniziati a Bologna il 21 marzo, poi Roma, Napoli, Venezia e Firenze e ora il 10 Settembre presso il Teatro Ciro Menotti a Milano. Questi eventi permetteranno ai partecipanti di conoscere Shri Mataji Nirmala Devi, il messaggio all’Umanità e gli insegnamenti da Lei diffusi, e cogliere così la possibilità di conoscere più profondamente sé stessi, sperimentando il Suo metodo meditativo che conduce al silenzio della mente, lasciando spazio ad uno stato di pace e di serena armonia.

La pace inizia da noi: Sahaja Yoga è uno stile di vita “Non ci sarà pace nel mondo finché non ci sarà pace dentro di voi”, ha dichiarato per tutta la vita Shri Mataji (India 1923-Italia 2011): nata nel 1923 da una famiglia cristiana di Chhindwara, nel Madhya Pradesh. All’età di soli sette anni viene chiamata da Gandhi nel suo ashram, e da ragazza lotta al fianco del Mahatma per la liberazione dell'India. Per tutta la sua vita Si è battuta con passione per gli ideali della pace e dell’integrazione fra i popoli ricevendo numerosi riconoscimenti internazionali. Dal 1970 ha formulato e diffuso gratuitamente in tutto il mondo il metodo di meditazione che prende il nome di Sahaja Yoga – partner ufficiale dell’Unesco Center for Peace – viaggiando per oltre 40 anni attraverso i cinque continenti. Sahaja Yoga la meditazione ideata da Shri Mataji, è un metodo rivoluzionario che consente a chiunque desideri sperimentarlo di liberarsi spontaneamente dei pensieri e in una dimensione di armonioso silenzio conoscere il proprio Sé più profondo raggiungendo uno stato di pace e integrazione interiore.

Sahaja Yoga non è solo una tecnica di meditazione, è uno stile di vita con effetti benefici sulla salute individuale, confermati da una vasta letteratura medico scientifica, e di forte impatto sociale. +

Sostenibilità interiore per una sostenibilità sociale I benefici di questa tecnica si diffondono dalle singole persone alla dimensione sociale, migliorando i rapporti interpersonali e coltivando nell’individuo una crescente sensibilità nei confronti dell’altro e dell’ambiente circostante. Da oltre mezzo secolo Sahaja Yoga svolge infatti in tutto il mondo un’intensa attività territoriale di assistenza e promozione sociale, a titolo rigorosamente gratuito, in ospedali, carceri, università, centri di accoglienza. Tutto questo ispirato dagli insegnamenti e dall'esempio di Shri Mataji nel corso della sua vita. Sahaja Yoga apre la via ad una vera e propria ‘sostenibilità interiore’, premessa per la realizzazione di una società realmente sostenibile, in cui regni l’integrazione e la pace. Evento del Centenario a Milano Il 10 settembre a Milano presso il Teatro Ciro Menotti si terrà la conferenza introduttiva a Shri Mataji, la Madre Divina, accompagnata con musica e sperimentazione della meditazione Sahaja Yoga.

Programma dell’evento:

- 16:30 ANTEPRIMA: “L’archetipo della Madre Divina nella storia” con particolare riferimento al simbolo della Lombardia, la Rosa Camuna .

- 17.30 CONFERENZA – “Shri Mataji – La Madre Divina” centrata sulla figura ed il messaggio di Shri Mataji con l’esperienza della realizzazione del Sé.

Il programma si svolgerà nello stesso teatro dove Shri Mataji tenne un programma pubblico nel 1987 e includerà il discorso che lei tenne in quell'occasione e le testimonianze di alcune delle persone che parteciparono all'evento. L'evento sarà accompagnato da musiche meditative e bhajans, antichi canti devozionali tipici della tradizione indiana in lode della Madre Divina, eseguiti da un gruppo internazionale di musicisti, oltre che da una danza nella tradizione indiana. In più, dalle 16 alle 20 sarà possibile visitare una mostra sulla vita, il lavoro e il messaggio di Shri Mataji, sempre all’interno del teatro Menotti.

Gli eventi sono gratuiti ed è consigliabile la prenotazione al + 39 3476411328 e 3332099474 o sul form presente in https://sahajayoga.it/, via C. Menotti, 11 – Milano

Per info: Gabriele Prandini 346.00.15.679 – [email protected]