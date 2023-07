Post del Consiglio regionale con la frase di Benito Mussolini, Vittorio Feltri: “Hanno fatto una stron...”

Bufera sulla presidenza del consiglio regionale lombardo per la frase del Duce allegata a un “ricordo” del prefetto di ferro Cesare Mori: sulla vicenda interviene il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, il giornalista Vittorio Feltri. Che boccia – con ragioni opposte a quelle avanzate dall’opposizione e con linguaggio colorito – il post apparso sui social accompagnato da una frase di Benito Mussolini, successivamente rimossa.

Le dichiarazioni di Feltri

"Mi sembra una stronzata, potevano evitarselo. Sapevano benissimo che avrebbero suscitato delle polemiche inutili, sempre le stesse sul fascismo e su Mussolini... Due cogl..., che almeno i miei sono sul punto di esplodere". Così, contattato dall’agenzia Dire, Vittorio Feltri, consigliere regionale in Lombardia per il partito del premier Giorgia Meloni ed editorialista di 'Libero', commenta il post degli account social del consiglio regionale della Lombardia per l'anniversario della morte (5 luglio 1942) del prefetto di ferro Cesare Mori, l'inviato di Mussolini contro la mafia in Sicilia, nato e cresciuto a Pavia.

Mori viene ricordato con una frase del Duce che concedeva al prefetto "carta bianca" e la possibilità di fare "nuove leggi" per ristabilire in Sicilia "l'autorità dello Stato".