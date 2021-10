Roma - Nel decreto fiscale, domani sul tavolo del Consiglio dei ministri, entreranno nuove misure sulle cartelle: lo confermano diverse fonti al termine della cabina di regia a Palazzo Chigi. Tra le misure dovrebbe entrare una di quelle richieste dal documento delle commissioni Finanze sulla riscossione, cioè la dilazione di 5 mesi per il pagamento delle cartelle sospese durante l'emergenza Covid che l'Agenzia delle entrate ha iniziato a settembre a inviare ai contribuenti.

Sempre nel decreto fiscale, è in arrivo il rifinanziamento dell'ecobonus per le auto. Lo si apprende da fonti di governo della Lega, secondo le quali sarebbe stata accolta la proposta del ministro Giancarlo Giorgetti a sostegno dell'automotive. In questo caso ammonterebbe a 300 milioni lo stanziamento per rifinanziare i contributi a favore delle vetture non inquinanti. La proroga degli incentivi, su cui è ancora in corso un lavoro di verifica delle coperture e quindi non ancora certa al 100%, sarebbe resa necessaria dall'esaurimento delle risorse stanziate finora. Stando al monitoraggio del Mise infatti, gli stanziamenti rimangono solo per le vetture usate, per quelle con emissioni di Co2 tra 61 e 135 mg e per i motocicli.

Il documento, all'esame del Consiglio dei ministri di domani, conterrà il rifinanziamento del rimborso Inps ai datori di lavoro per le indennità legate alle quarantene dovute al Covid fino a fine 2021; lo stanziamento dovrebbe aggirarsi attorno agli 800 milioni. Inoltre, come atteso, saranno presenti le norme sulla sicurezza sul lavoro con il rafforzamento delle competenze dell'Inail e della vigilanza. Nell'agenda del governo c'è anche il Documento programmatico di bilancio (Dpb) da inviare a Bruxelles con l'ossatura della manovra.

Alla cabina di regia convocata dal premier Mario Draghi per fare il punto sui dossier economici hanno partecipato i ministri e capidelegazione dei partiti di maggioranza - Elena Bonetti, Mariastella Gelmini, Giancarlo Giorgetti, Stefano Patuanelli, Andrea Orlando e Roberto Speranza - il ministro dell'Economia Daniele Franco, il viceministro Laura Castelli (M5S) e i sottosegretari al Mef Cecilia Guerra (Leu) e Federico Freni (Lega), il presidente della commissione Finanze Luigi Marattin, responsabile economico di Iv.