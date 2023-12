Voghera, ladri in azione a Natale: i proprietari tornano dalla vacanza e trovano la casa sottosopra

Voghera (Pavia), 28 dicembre 2023 – I padroni di casa erano andati via qualche giorno per Natale, assenti già da sabato 23 dicembre. E quando sono rientrati nella serata di ieri, mercoledì 27 dicembre, hanno trovato la porta d'ingresso forzata e tutte le stanze a soqquadro. Sul posto, in via Giuseppe Pellizza da Volpedo a Voghera, sono stati chiamati i carabinieri, intervenuti per il sopralluogo con una pattuglia del Radiomobile della compagnia di Voghera.

È stata accertata l'effrazione alla porta principale dell'ingresso, attraverso la quale i ladri si sono introdotti nell'abitazione. Non hanno però trovato molto da rubare, dovendosi accontentare di portare via un bracciale in oro, l'unico oggetto prezioso che peraltro c'era nell'abitazione, per un valore che non è stato quantificato ma che non sarebbe particolarmente ingente.

E proprio per il magro bottino i ladri si sono probabilmente accaniti mettendo sottosopra tutte le stanze, cercando una cassaforte o un nascondiglio con gioielli e contanti che però non hanno trovato, perché proprio non c'era. Non si può sapere con precisione quando siano entrati in azione i malviventi, probabilmente in orario serale o notturno, forse già qualche giorno prima rispetto a quando il furto è poi stato scoperto dai rientrati padroni di casa.