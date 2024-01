Villette e appartamenti presi di mira dai malviventi. Rubati orologi e gioielli, indagano i carabinieri

Due furti quasi alla stessa ora, a pochi chilometri di distanza. I padroni di casa sono andati a sporgere denuncia lunedì ai carabinieri di Garlasco per essere stati derubati il giorno precedente. A Dorno, in via Suor Ermanna Patroni, è stata trovata forzata una porta finestra e i ladri sono riusciti a rubare vari gioielli d’oro, per un valore che non è stato quantificato. In largo Primo Maggio a Garlasco, invece, i malviventi sono entrati nell’abitazione forzando la porta d’ingresso principale. Anche in questo caso hanno rubato gioielli, in particolare braccialetti e tre orologi, per un valore complessivo ancora da quantificare. Per entrambi i furti i carabinieri hanno avviato le indagini per cercare di identificare i responsabili, che avevano già avuto tutto il tempo di fuggire prima che i colpi venissero scoperti.