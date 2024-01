Urtata in sella alla sua bicicletta, l’automobilista non si ferma

Ha urtato una donna che stava procedendo in sella alla sua bicicletta lungo il tratto urbano della statale 494 ma, anziché fermarsi a prestarle soccorso, si è allontanato. I carabinieri della Compagnia di Vigevano sono al lavoro per risalire all’identità del pirata della strada che ha causato l’incidente avvenuto intorno alle 17 di ieri lungo viale Agricoltura, uno dei tratti della statale 494 che attraversano l’abitato. Si tratta di strade ad alto scorrimento e sempre piuttosto trafficate perché rappresentano la strada più rapida per collegare la Lomellina all’area del Milanese. La dinamica del sinistro è ancora in fase di accertamento e non è ancora chiaro se all’incidente abbiano assistito testimoni in grado di essere utili alle indagini. La vittima, una donna di 54 anni, per fortuna ha riportato conseguenze lievi: un’ambulanza della Croce Rossa di Vigevano ha provveduto al suo trasporto al Pronto soccorso dell’ospedale cittadino dove la ciclista è arrivata in codice verde. Un aiuto alle indagini potrebbe arrivare dalle telecamere presenti lungo il tratto. U.Z.