Torre Beretti, sbarre del passaggio a livello abbatute: caccia al pirata della strada

Torre Beretti e Castellaro (Pavia) - Un automobilista in transito ha chiamato il 112, facendo bloccare in tempo il treno che stava arrivando da Alessandria. Al passaggio a livello in via Sartirana, a Torre Beretti, le sbarre erano infatti state abbattute, da un'altra auto o forse da un furgone o camion, con il pirata della strada poi fuggito lasciando il pericoloso danno.

È successo lunedì 25 dicembre, verso le 14, con le strade per fortuna poco trafficate mentre la maggior parte delle persone erano nelle rispettive case per il pranzo di Natale.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno raccolto la testimonianza dell'automobilista, grazie al quale è stato evitato che qualche mezzo in attraversamento del passaggio a livello potesse venire travolto da un treno in transito. La circolazione ferroviaria sulla linea Alessandria-Pavia è rimasta bloccata per circa mezz'ora, il tempo necessario ai tecnici delle ferrovie per ripristinare le sbarre al passaggio a livello e poter far così riprendere il transito dei treni in sicurezza.

I carabinieri hanno avviato le indagini per cercare di identificare il responsabile del danneggiamento aggravato, che quando sarà individuato sarà accusato di diversi reati penali, anche dell'interruzione di pubblico servizio, con l'aggiuntiva richiesta di risarcimento danni.