Terremoto in Comune. Mezzitello rimette il mandato

Colpo di scena sulla scena politica mortarese: tre consiglieri della lista civica “Viviamo Mortara“, Federica Rufo, Annalisa Zenone e Riccardo Berti, hanno protocollato le loro dimissioni dal gruppo consiliare per passare a quello misto. Nel contempo hanno però confermato la loro intenzione di continuare a fornire il proprio appoggio al sindaco Ettore Gerosa. Al momento non si sa di più delle ragioni che hanno portato alla spaccatura in seno alla lista di cui è riferimento Michele Mazzitello (nella foto), da poco diventato assessore al posto di Andrea Olivelli. L’unica indiscrezione che trapela è che la decisione sarà illustrata e motivata nel prossimo Consiglio comunale che è già in agenda per il 20 marzo. Proprio Mazzitello, all’oscuro delle decisioni dei compagni di lista e delle ragioni che li hanno spinti al gesto clamoroso, ha rimesso il suo mandato nelle mani del primo cittadino cui spetterà eventualmente il compito di avvicendarlo. Ma è improbabile che una soluzione di questo genere possa essere adottata, almeno a breve. Al momento “Viviamo Mortara“ conta su due assessori (oltre a Mazzitello, Renato Ferraris), un consigliere comunale più un consigliere del cda di Asm e uno in quello del Cortellona. Da capire, in questa fase, è se il nuovo gruppo consiliare per continuare ad appoggiare il sindaco avanzi richieste più “pesanti“. Ma questo lo si scoprirà solo nelle prossime settimane.

U.Z.