Stradella, pestaggio con mazze da baseball: quattro giovani denunciati

Stradella (Pavia), 19 agosto 2024 - Sono stati denunciati, in stato di libertà, per il reato di lesioni personali in concorso. Quattro giovani, tra i 22 e i 24 anni, tre italiani e uno di nazionalità romena, tutti residenti a Castel San Giovanni (in provincia di Piacenza), sono stati individuati dai carabinieri di Stradella come i presunti responsabili di un violento pestaggio avvenuto la sera dello scorso 5 luglio a Stradella.

Il fatto era stato denunciato dopo che le due vittime, un 19enne residente a Pieve Porto Morone e un 35enne residente a Stradella, entrambi di nazionalità marocchina, erano finiti al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia con lesioni giudicate guaribili, rispettivamente, in 20 e 7 giorni di prognosi. In base alla denuncia delle vittime, erano stati aggrediti, a seguito di una lite avvenuta in via Battisti a Stradella, e colpiti alla testa e al volto con mazze da baseball.

Un pestaggio per il quale erano scattate le indagini dei carabinieri della Compagnia di Stradella, che al termine degli accertamenti hanno identificato e deferito all'autorità giudiziaria i presunti responsabili. La lite sarebbe scaturita per motivi economici, per un presunto debito dei due aggrediti nei confronti degli aggressori, che avrebbero preteso la restituzione dei soldi prima con le minacce e poi con le botte.