Stradella, furto notturno in una sala giochi: cambiamonete sradicato dal pavimento

Stradella (Pavia), 24 febbraio 2024 - Erano in tre, con i volti nascosti dai cappucci per non essere riconoscibili nelle immagini registrate dalle telecamere dell'impianto di videosorveglianza. In piena notte, all'1.30 circa di oggi, sabato 24 febbraio, sono entrati in azione alla sala giochi Las Vegas, sulla via Emilia a Stradella.

Hanno forzato la porta d'ingresso, facendo scattare il sistema dall'allarme. Pur sapendo di avere i minuti contati prima dell'arrivo sul posto delle forze dell'ordine proprio per la sirena dell'antifurto entrata in funzione, sono comunque entrati nel locale e hanno fatto in fretta a sradicare dal pavimento una macchinetta cambiamonete, che hanno quindi portato via con tutto il suo contenuto in contanti. Per un bottino che non è stato ancora quantificato con precisione, ma sarebbe comunque di alcune migliaia di euro.

Sono quindi fuggiti, riuscendo a far perdere le proprie tracce prima che sul posto arrivassero i carabinieri, che hanno avviato le indagini sull'accaduto, acquisendo anche le immagini della videosorveglianza che ha ripreso l'azione fulminea dei ladri incappucciati.

Una banda probabilmente esperta in simili colpi che di frequente prendono di mira le sale da gioco proprio con l'obiettivo dei non pochi contanti contenuti nei cambiamonete.