Strade sicure tra Mortara e le frazioni

L’intervento era atteso da molto tempo e finalmente la Provincia ha dato il via libera alla messa in sicurezza della strada che collega Mortara alle frazioni orientali. Non si tratta di un grosso intervento complessivo, ma di tante piccole opere: la più importante è la sistemazione del guard-rail che, in diversi tratti, è stato sostituito. Inoltre il tratto della Provinciale 106 che tocca le frazioni Casoni di Sant’Albino e Cattanea è stato messo in sicurezza con il consolidamento di alcune banchine che presentavano segni di cedimento in corrispondenza delle sponde di alcuni canali irrigui. Oltre agli interventi di maggior portata, si è provveduto alla posa della segnaletica verticale dove quest’ultima si presentava degradata o addirittura inesistente.

Sempre nell’ottica del miglioramento della sicurezza si è provveduto anche a integrare diverse punti luce in corrispondenza della rotatoria di Parona che immette, appunto, nella strada che conduce alle frazioni orientali, comprese da un lato dalla Statale 494 e dall’altro dalla ex Statale 596. In corrispondenza di un allargamento della carreggiata, in un momento successivo, sarà posizionato anche un semaforo in corrispondenza dell’incrocio che conduce alla frazione Casoni dei Peri. Le opere saranno a carico dell’azienda agricola che gestisce un impianto di biogas.

Durante i lavori, che finiranno il 14 aprile, la circolazione è a senso unico alternato. "Sono molto soddisfatto – commenta Riccardo Bertin, consigliere comunale che ha lasciato la civica Viviamo Mortara per seguire due colleghi nella costituzione del Gruppo Misto che ha comunque confermato l’appoggio al sindaco Ettore Gerosa (nella foto) – Io risiedo alle frazioni orientali e da tempo aspettavamo questi interventi".

Umberto Zanichelli