Nessuna polemica. L’arma a impulsi elettrici arriverà a settembre Agenti della Polizia locale di Vigevano verranno presto dotati del Taser per garantire maggiore sicurezza in situazioni a rischio. Corsi di addestramento in arrivo dopo le vacanze. Finanziamento regionale per l'acquisto di due pistole a impulsi elettrici.