Sempre in cerca di persone ricche di talento

Si è svolta ieri la terza edizione dell’evento che punta a creare un ponte tra mondo accademico e lavorativo, offrendo l’opportunità d’incontrare persone che sono riuscite a fare del loro talento un lavoro, e di conoscere più da vicino l’azienda esplorando le possibilità di carriera in Sea Vision, leader mondiale nelle soluzioni di visione artificiale per l’industria farmaceutica.

“Talent vision“ è un format in cui alcuni ospiti raccontano di persona le loro storie di successo, condividendo la stessa vision riguardo al tema del talento. Donne e uomini legati al territorio di Pavia, che hanno valorizzato attitudini e inclinazioni. Gli ospiti di quest’anno sono stati due personaggi nati e cresciuti a Pavia: l’attrice e stand-up comedian Laura Formenti e lo scrittore, attore e performer Filippo Capobianco. Moderatore della serata il giornalista e scrittore Filippo Poletti, top voice di LinkedIn con laurea in Musicologia. "Nessuno mi toglie dalla testa che in ciascuno di noi ci siano talenti – ha detto Poletti, giornalista più seguito di Linkedin – Non esiste una persona senza predisposizioni. Un compito molto importante delle aziende è farle emergere".

"Lo scopo di questo progetto – ha aggiunto Valerio Tagliacarne, imprenditore pavese e consulente d’impresa che ha ideato il format – è porre l’attenzione sul patrimonio di capacità individuali del singolo e metterlo al servizio della squadra, in questo caso in ambito aziendale, così che le aziende possano essere il luogo dove coltivare e sprigionare il potenziale del singolo". E Sea Vision ha ammesso di essere sempre alla ricerca di persone di talento: "Crediamo che non si possa fare innovazione senza talento e capacità di immaginare cose che non esistono", ha detto l’ad Michele Cei (a sinistra nella foto).

M.M.