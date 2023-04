Seminario sui trapianti Ospite Ignazio Marino

L’ex sindaco di Roma e chirurgo Ignazio Marino, che è stato direttore dell’Istituto trapianti d’organo di Philadelphia e oggi riveste il ruolo di executive vice president sia per la Thomas Jefferson University sia per sia per il Jefferson Health sarà domani a Pavia. Invitato dal direttore di malattie infettive 1 del San Matteo Raffaele Bruno, e dal direttore scientifico Vittorio Bellotti, alle 17 nell’aula magna Golgi, Marino parteciperà a un convegno sulla storia dei trapianti d’organi e terrà una lecio magistralis.