Rifiuti pericolosi all’aria. Scoperta discarica abusiva

Numerose lastre di fibrocemento che sono state campionate dal personale di Arpa e per le quali si è in attesa dei dati sulla pericolosità, sei veicoli in stato di abbandono e altri rifiuti, pericolosi e non pericolosi, precedentemente interrati. È quanto i carabinieri forestali di Mortara e i colleghi della stazione di Sartirana, supportati dal personale di Arpa Lombardia dipartimento Lodi-Pavia, hanno ritrovato a Valle Lomellina su una superficie di 1.400 metri quadrati in uso ad una impresa individuale del luogo. Il sopralluogo è stato effettuato a seguito della firma del decreto di ispezione del procuratore aggiunto di Pavia Stefano Civardi. Il materiale era in stato di abbandono ed esposto agli agenti atmosferici.

Le successive operazioni di scavo hanno consentito di individuare altri rifiuti, sia di natura pericolosa che non, che erano stati interrati con il chiaro intento di volerli occultare. Sul luogo di quella che a tutti gli effetti risulta essere una discarica abusiva, perché i materiali erano stati stoccati senza alcuna autorizzazione, i tecnici di Arpa e i carabinieri forestali hanno effettuato una serie di rilievi tecnici. I materiali e l’area sulla quale erano stoccati sono stati posti sotto sequestro. Continuano intanto i rilievi per quantificare esattamente i rifiuti rinvenuti.

Umberto Zanichelli