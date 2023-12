Restyling Cavallerizza, riassegnati i lavori

Ripartiranno prima possibile i lavori fermi da agosto per la ristrutturazione della Cavallerizza del Castello, uno degli spazi più importanti della città per gli eventi, soprattutto a sfondo culturale. L’Amministrazione comunale ha provveduto alla riassegnazione dell’appalto alla ditta seconda classificata nella gara, dopo aver “licenziato“ quella cui l’intervento era stato affidato. L’importo complessivo dell’opera è di 420mila euro. L’obiettivo è riconsegnare alla città prima possibile quello spazio, considerando che avrebbe già dovuto essere disponibile da agosto. Intanto è in corso il braccio di ferro con la ditta “licenziata“ che ha deciso di dare battaglia: a oggi nessuno può entrare nel cantiere perché è necessario redigere un verbale di consegna, visto che all’interno di trovano ancora i materiali che appartengono all’azienda estromessa dall’intervento.

U.Z.