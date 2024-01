Raid dei ladri in logistica. Suona l’allarme e fuggono

Il furto alla logistica è rimasto tentato, con i ladri in fuga a mani vuote e la cassaforte ancora integra con i soldi all’interno. Erano proprio i contanti, non la merce custodita dalla ditta, l’obiettivo dei malviventi entrati in azione nella notte tra domenica e ieri a Bereguardo, in località Villette. I ladri sono entrati nel capannone rompendo una finestra, facendo così scattare subito l’allarme del sistema antifurto. L’immediata richiesta d’intervento alle forze dell’ordine ha fatto arrivare in breve sul posto una pattuglia dei carabinieri, della Stazione di Bereguardo. Ma per non essere colti in flagranza, sapendo di aver poco tempo a disposizione dopo l’attivazione dell’antifurto, i ladri hanno desistito dal loro piano e sono riusciti a fuggire a piedi, facendo perdere le proprie tracce nel buio dei campi. Anche senza portar via nulla hanno comunque lasciato danni alla ditta presa di mira, per un valore che è ancora in fase di quantificazione, tra la finestra rotta per entrare e la cassaforte che è stata in ogni caso danneggiata. S.Z.