Caos nella raccolta rifiuti a Pavia nei giorni di festa. E c’è chi getta i sacchi dell’umido nei campi

Pavia, 26 dicembre 2024 – Molti cittadini hanno dovuto ritirare il bidone dell’umido che avevano regolarmente esposto come fanno durante tutte le settimane dell’anno. Con le festività, infatti, sono cambiate le giornate della raccolta e in periferia per potersi sbarazzare dell’umido si dovrà attendere domani sera. “Una vergogna - hanno commentato alcuni – paghiamo tasse salate per non avere il servizio”.

Mentre in centro città e in Borgo Ticino, tranne il giorno di Natale, la raccolta differenziata è stata sempre garantita, in periferia i giorni di conferimento sono stati modificati creando confusione tra gli utenti, che si sono attenuti al calendario consueto e non hanno tenuto conto delle modifiche. Di conseguenza, lunedì hanno preparato i sacchetti dell’umido che non sono stati ritirati perché la raccolta prevista era quella della carta. “La carta si può tenere in casa – era il commento -, l’umido produce cattivo odore”.

“Ricordiamo ai cittadini di Pavia, per la settimana di Natale, di seguire le indicazioni di raccolta rifiuti riportate nel calendario della propria zona di residenza” era raccomandazione di Asm, che aveva informato sui propri siti delle modifiche. E fuori dalla città è andata anche peggio: in tutta la settimana è stato raccolto l’umido il lunedì mattina e l’indifferenziato domani. Tutti gli altri rifiuti possono attendere anche più di 15 giorni come nel caso della carta, che durante le feste di fine anno sicuramente non manca, dopo aver aperto i regali. Qualcuno si è lamentato, qualcuno ha pazientato attenendosi alle regole, ma altri pur di non tenere i rifiuti in casa, se ne sono sbarazzati lanciandoli nei campi che costeggiano le strade.