"Più borse di studio". L’appello degli studenti all’assessore regionale

Quando hanno saputo che l’assessore regionale all’università Alessandro Fermi avrebbe fatto visita allo Iuss, gli studenti hanno organizzato una manifestazione per chiedere di aumentare i fondi per le borse di studio. "Il sistema universitario lombardo, sicuramente di eccellenza, merita di essere sostenuto con ulteriori risorse – ha detto l’assessore, che ha voluto incontrare i ragazzi –. È giusto investire nelle realtà sul territorio. Pavia ha una sua peculiarità: oltre a una storica Università è presente lo Iuss, capace di guardare al futuro". Per l’assessore lombardo "è necessario puntare a fondi strutturali, che vanno riconosciuti soprattutto agli atenei capaci di rinnovarsi. Sarà questo il nostro impegno per i prossimi tre anni".

Lo Iuss, che offre percorsi formativi di alta qualificazione, in forma gratuita, con il rettore Riccardo Pietrabissa, numerosi docenti, personale e studenti ha illustrato i progetti di ricerca. "Ho trovato una realtà viva e che vuole essere punto di riferimento all’interno del sistema universitario lombardo – ha detto Fermi –. Un mondo che accoglie oltre 320.000 studenti e che può vantare la più marcata attrattività di studenti fuori sede (il 30% degli iscritti proviene da fuori Regione). Questo grazie anche alle numerose realtà territoriali fondamentali in ogni provincia. In Lombardia ci sono 15 atenei che voglio visitare". M.M.