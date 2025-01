Pavia, agenti di polizia locale in sciopero l'8 gennaio. Le ragioni

Pavia, 4 gennaio 2024 – Proclamato, revocato, riploclamato e bloccato dalla commissione di garanzia ora torna lo sciopero degli agenti di polizia locale. Si asterranno dal lavoro mercoledì 8 nelle prime due ore del primo turno e nelle ultime due del secondo e del terzo. “Sciopero chirurgico” è stato chiamato perché dovrebbe dare un segnale senza pesare troppo sulle buste paga dei lavoratori e senza creare troppi disagi alla cittadinanza.

“Auspichiamo che il personale della polizia locale possa, serenamente, decidere di scioperare l'8 di gennaio – ha detto Giovanni Latiano, che per la Uil è coordinatore provinciale della polizia locale -. Le motivazioni dello sciopero sono ben note all'amministrazione comunale. che negli ultimi mesi ha ignorato le problematiche esposte dagli operatori attraverso la nostra organizzazione sindacale”.

Carenza degli organici, la richiesta di mutamento degli attuali turni di servizio, l'aumento delle somme provenienti dalle contravvenzioni per implementare alcuni istituti contrattuali come l'indennità di servizio esterno sono alcune delle ragioni per le quali nel luglio scorso è stato proclamato lo stato d’agitazione poi prorogato. “Dall’amministrazione ci aspettavamo delle risposte, che non abbiamo ricevuto – ha aggiunto Latiano -. I problemi sono annosi e da tempo aspettiamo di poterne discutere”.