Passeggiate urbanistiche verso il Pgt

Proseguono a pieno ritmo gli incontri voluti dall’Amministrazione del sindaco Andrea Ceffa (nella foto) per confrontarsi con i cittadini su obiettivi e strategie del nuovo Pgt. Nell’ultima seduta si è fatta una sintesi del workshop di inizio marzo articolato su quattro differenti tavoli. I temi più sentiti sono risultati: accessibilità e inclusività; servizi pubblici; aree verdi e aggregative; aree dismesse tra rilancio e riqualificazione.

Parco del Ticino e frazione Sforzesca sono stati invece riconosciuti come nodi fondamentali per la città, per cui potrebbero rivestire differenti ruoli nell’ottica del rilancio dell’attività agricola, dell’incremento del turismo e del miglioramento complessivo della qualità della città. I collegamenti con il centro sono stati un altro tema importante con riferimento alla necessità di estendere i percorsi ciclabili. Il prossimo step del percorso verso la definizione dei contorni del Pgt è in calendario per il 16 aprile nell sala dell’Affresco del Castello: tema il progetto Vigevano Inc. per cui sono già disponibili 15 milioni e che a breve vedrà la realizzazione di un progetto innovativo sul versante dei servizi e dell’inclusività.

Previste anche due “passeggiate urbanistiche“ che avranno come tema le aree pubbliche e private dismesse e la Sforzesca con i dintorni di valore che la circondano. Pronta anche l’iniziativa online “I paesaggi del cuore“ per la creazione di una carta condivisa dei valori del paesaggio e dei luoghi significativi della città.

U.Z.