Marzano, incidente sul lavoro: operaio colpito al volto da un tubo durante un intervento di manutenzione

Marzano (Pavia), 19 dicembre 2023 - E' stato colpito al volto, pare da un pesante tubo, mentre stava effettuando un intervento di manutenzione. Un operaio di 47 anni è stato soccorso nel pomeriggio di oggi, martedì 19 dicembre, all'interno di uno stabilimento di logistica a Marzano, lungo la Sp128.

Era al lavoro per conto di una ditta esterna allo stabilimento, ha riportato conseguenze gravi ma non è per fortuna in pericolo di vita.

I soccorsi sanitari di Areu, chiamati da colleghi dell'operaio ferito, per la preoccupante dinamica sono intervenuti in codice rosso con l'invio sul posto non solo di un'ambulanza ma anche dell'elisoccorso fatto alzare in volo da Milano. Lo stesso elicottero ha quindi trasportato il ferito, in codice giallo, all'ospedale Niguarda di Milano. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Pavia, i vigili del fuoco e gli ispettori di Ats competenti per gli incidenti sul lavoro.

La dinamica esatta dell'accaduto e le cause sono ancora al vaglio, con accertamenti al solito per verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, anche per individuare eventuali responsabilità. Anche le condizioni dell'operaio ferito devono essere verificate in ospedale dai necessari accertamenti clinici, ma dovrebbe cavarsela senza conseguenze permanenti.