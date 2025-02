La scomparsa di De Cardenas, rinviata l’assemblea degli industriali

Il lutto per la tragica morte del presidente ha fatto rinviare l’incontro per la successione. Era in programma oggi l’assemblea di Assolombarda Pavia, all’ordine del giorno l’elezione del successore del presidente, Nicola de Cardenas, alla scadenza del mandato. Il Comitato pavese aveva già indicato come futuro presidente Tommaso Rossini, amministratore delegato della Rta di Marcignago, specializzata in sistemi e componenti di automazione industriale, leader nella produzione di azionamenti per motori passo-passo. Scelta da ratificare in assemblea. Ma dopo la tragedia di domenica scorsa sull’Etna, la convocazione è slittata a lunedì 17.

Nicola de Cardenas, sessantenne amministratore delegato della Decsa di Voghera, azienda di impianti di raffreddamento, ha guidato gli industriali pavesi per 8 anni: eletto nel 2017 presidente di Confindustria Pavia, ha poi gestito la fusione con Assolombarda ed è stato confermato alla guida nel 2021. Domenica scorsa era impegnato in un’escursione di scialpinismo sull’Etna qundo è scivolato in un canalone. Soccorso con l’elicottero, è morto nel trasporto in ospedale. Una tragedia per cui la Procura di Catania ha disposto accertamenti, aprendo il fascicolo per omicidio colposo. Solo dopo l’autopsia sarà possibile il rientro della salma dalla Sicilia. La famiglia ha fatto sapere che saranno celebrate esequie in forma privata.

Stefano Zanette