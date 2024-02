La musica dei Beatles porta fondi per la ricerca su una malattia rara

Un repertorio fantastico come quello dei Beatles eseguito

da un grande pianista per aiutare la ricerca sulla Hht,

che da più di vent’anni vede nell’Unipv e nel Policlinico

un punto di riferimento nazionale grazie alla sinergia

fra ricerca di base e clinica, che offre ai pazienti la migliore assistenza dalla diagnosi. Giovedì alle 21 nell’aula magna

in piazza Leonardo da Vinci Fabrizio Grecchi porterà a Pavia “Beatles Piano Solo“, un tributo al genio dei Fab 4. Una rilettura di canzoni come Come together, Lucy in the sky

with diamonds, Yesterday e Ticket to ride che aiuterà

a raccogliere fondi per il progetto “Una ricerca HHTvante“.

La campagna si prefigge di dare un futuro alla ricerca sulla Teleangectasia emorragica ereditaria (Hht), malattia genetica rara che si manifesta con malformazioni dei vasi sanguigni.

Il sintomo principale è l’epistassi, che può portare a molteplici trasfusioni. Fondamentale la diagnosi precoce e il laboratorio dell’Ateneo pavese è stato il primo in Italia a introdurre

le analisi genetiche nell’Hht ed è tra i principali centri

di ricerca genetico-molecolare al mondo.