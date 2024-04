Arrabbiato per il baccano, spacca la vetrata con una spranga e aggredisce i presenti: assalto al circolo Arci di Landriano

Landriano (Pavia), 28 aprile 2024 – Il vicino si lamenta per il baccano e spacca la vetrata con una spranga. È successo nella tarda serata sabato 27 aprile, in via Trieste a Landriano, al circolo Arci “F. Garcia Lorca”. Erano da poco passate le 23 quando sul posto sono stati chiamati anche i carabinieri, intervenuti con una pattuglia della locale Stazione, della Compagnia di Pavia.

“Ieri sera il circolo – spiegano i responsabili dell'associazione culturale – è stato devastato da un individuo (il vicino) in evidente stato di alterazione. Oltre ai danni materiali ha aggredito fisicamente anche i presenti, una volta allontanato è tornato con una spranga per tentare di sfondare la vetrina. I presenti sono riusciti a tornare a casa solo grazie all'intervento delle forze dell'ordine”.

Per l'episodio è stata poi sporta, in mattinata, denuncia ai carabinieri, con la posizione del responsabile al vaglio. “A malincuore comunichiamo che il circolo – aggiungono dall'associazione culturale – sarà chiuso a tempo indefinito. È frequentato anche da famiglie con bambini e non ce la sentiamo continuare lì perché per noi è molto più importante l'incolumità dei nostri soci”. E cercando un box dove sistemare temporaneamente il materiale, preannunciano “Torneremo più forti di prima”.