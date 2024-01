Investiti quattro operai. Lavoravano lungo la strada

Operai della manutenzione stradale investiti sulla circonvallazione di Casei Gerola: due più gravi, ma non in pericolo di vita. La dinamica dell’accaduto è al vaglio della Polstrada e degli ispettori di Ats. In base alla prima ricostruzione, l’investimento degli addetti alla manutenzione stradale è la conseguenza di un tamponamento, con l’automobilista 33enne alla guida di una Peugeot 3008 che evidentemente non si è reso conto della presenza del cantiere stradale mobile e ha tamponato il furgone della manutenzione sulla Ss755. Per il conseguente sobbalzo in avanti, lo stesso furgone tamponato ha investito gli operai che stavano lavorando a bordo strada per la manutenzione della cartellonistica. Sul posto sono arrivati in codice rosso i mezzi di Areu, con un totale di 4 persone soccorse: oltre all’automobilista e a un operaio 34enne, rimasto coinvolto solo parzialmente, due operai di 41 e 50 anni, entrambi residenti a Voghera, sono stati trasportati in ambulanza in codice giallo al San Matteo di Pavia.