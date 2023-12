In un anno acquistate online 7.300 porzioni. Anche la Caritas distribuisce le lasagne “sospese“

Saranno distribuite oggi in Centrale a Milano in collaborazione con FoodForAll Charity e il 20 e 27 dicembre alla Caritas di Pavia le lasagne acquistate e lasciate “sospese“ su Planeat.eco, piattaforma innovativa (e società benefit) nata nel 2020. Chiunque può acquistare la lasagna artigianale da 300 grammi, sia di carne sia vegetariana. Planeat.eco provvederà a preparare e servire le porzioni acquistate. In un anno, quando è stata inaugurata l’iniziativa benefica, sono state 7.300 le porzioni acquistate dai donatori, di cui oltre 5mila già distribuite. Quest’anno, oltre alla lasagna, sarà possibile donare un pensiero o un aiuto attraverso le “cartoline della gentilezza“. Oggi in occasione della distribuzione dei pasti in stazione a Milano sarà collocata un’urna in cartone dove imbucare le cartoline con un augurio, un pensiero, un numero di telefono, un’offerta di lavoro.