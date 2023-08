In ospedale tornano i distributori automatici di bevande Il servizio era rimasto inattivo dal mese di gennaio

Tornano i distributori automatici di bevande all’ospedale di Vigevano. Il servizio, particolarmente utile per degenti, visitatori e personale nelle ore notturne e quando il bar interno è chiuso, era inattivo da gennaio, quando era scaduta la convenzione con il precedente fornitore. Entro metà settembre torneranno i distributori non solo all’ospedale di Vigevano ma anche in sette altri del territorio. La precedente convenzione era stata prorogata più volte finché l’azienda ha rifiutato un ulteriore rinnovo alle stesse condizioni così si è dovuto provvedere ad una nuova assegnazione che a maggio ha individuato il nuovo fornitore che verserà un canone di 19.260 euro più Iva, 800 in più rispetto a quello indicato come base. Il tempo di organizzarsi, installare i distributori, rifornirli ed attivarli, e il servizio tornerà fruibile.