In nove municipalità l’avversario da battere è il nuovo quorum

CREMA (Cremona)

Depositate le liste che corrono per conquistare uno dei trenta comuni del Cremasco dove l’8 e il 9 giugno si voterà per le amministrative. I comuni dove è stata presentata una sola lista e quindi l’avversario da battere è il quorum (deve ottenere, per il 2024, un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti e il numero dei votanti non deve essere inferiore al 40% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune) sono nove: Camisano, Casale Cremasco, Casaletto Ceredano, Cumignano sul Navigliio, Dovera, Ricengo, Ripalta Arpina, Ripalta Guerina, Salvirola e Trigolo. In questi i sindaci uscenti si ripropongono a Casale Cremasco, Casaletto Ceredano, Cumignano sul Naviglio, Dovera, Ricengo, Ripalta Guerina, Salvirola e Trigolo, mentre a Ripalta Arpina si propone il sindaco in carica fino a dieci anni fa. Sono quattro le liste in corsa a Madignano, dove sindaco e vice sindaco presentano una propria candidatura e anche l’opposizione si presenta divisa, con due liste distinte. Singolare la storia di Castel Gabbiano, dove a fronte di meno di 300 elettori e con un elettorato che presumibilmente si recherà alle urne in meno di 200 unità ci sono tre liste in corsa e dove il sindaco e l’amministrazione sarà eletta con meno di cento voti a favore. Nei trenta comuni al voto in ben 21 il sindaco uscente si ricandida, quindi in almeno nove ci sarà un sindaco nuovo. In tutto sono state accreditate 57 liste e, in linea di massima, si assiste a un invecchiamento della classe politica, con molti candidati sindaci sopra l’età della pensione: 12 hanno più di 70 anni, in nove da 60 a 69 e solo due candidati hanno meno di 30 anni. Non si ripresentano i sindaci di Castelleone (Pietro Fiori), Sergnano (Angelo Scarpelli), Camisano (Adelio Valerani), Chieve (Davide Bettinelli), Fiesco (Luigi Piacentini), Gombito (Massimo Caravaggio), Ripalta Arpina (Marco Ginelli), Romanengo (Attilio Polla), Torlino Vimercati (Isaia Donarini). Lotta tra sindaco e vice sindaco a Casaletto di Sopra (Moreni contro Cristiani), Madignano (Festari contro Vailati Canta). Ritorni di fiamma per Pierluigi Lanzeni a Capralba (contro Cattaneo), Ripalta Arpina per Pietro Torazzi, Romanengo per Giovanni Silva. I primi due sindaci fino a dieci anni fa e Silva vent’anni addietro. Il candidato più anziano è Aldo Casorati, 76 anni, in gara da solo a Casaletto Ceredano e il più giovane è Nicolò Dapretto, 21 anni, a Gombito, figlio dell’ex sindaco di dieci anni fa, Bianca Baruelli.

Pier Giorgio Ruggeri