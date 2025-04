Frontale tra due auto. Feriti lievi in ospedale e code sulla Statale

Disagi importanti sulla Statale 494 ieri mattina per effetto di un incidente avvenuto appena oltre il ponte sul Ticino che ha coinvolto quattro persone, due ragazzi di 21 e 26 anni e due uomini di 68 e 77 anni che viaggiavano su una Focus e un Suv Duster. L’impatto è stato frontale in corrispondenza di una curva poco dopo le 7.30, proprio nell’ora di punta in quel tratto di strada dove la circolazione ha subìto consistenti rallentamenti. Sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce Rossa di Vigevano e dell’Ata Soccorso: due dei feriti sono stati trasportati in codice verde al Pronto soccorso dell’ospedale di Vigevano. I rilievi del sinistro sono stati affidati alla Polizia locale di Abbiategrasso.