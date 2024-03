Il torrente . Arbogna esonda. Massima allerta

Allerta a Mortara per l’esondazione del torrente Arbogna avvenuta nella notte tra giovedì e ieri nel punto a monte di via Mirabelli nel quale il fenomeno si è ripetuto più volte in passato. L’acqua ha allagato i campi e si è spinta sino al condominio più vicino, che in più occasioni ha avuto garage e cantine allagati, ma che per il momento non corre rischi. La causa è legata alle copiose precipitazioni che hanno interessato la Lomellina nelle ultime ore. La polizia locale sta monitorando la situazione che per il momento non desta particolare allarme anche in considerazione del quadre meteo che prevede per oggi una diminuzione dei fenomeni, che potranno essere intermittenti, ma che riprenderanno in modo intenso domani. Monitorati anche i principali corsi d’acqua della zona, per primo il Ticino. Per il momento tutti sotto controllo.