Giovani ambientalisti in arrivo da tutta Italia

Assemblea generale dei giovani appartenenti a Fridays for future. Allo Scientifico Copernico dalla mattina si incontreranno delegazioni di ragazzi provenienti da Milano, Torino, Bologna, Napoli, Cagliari, Catania ma anche da Forlì, Rimini e Aversa. Un centinaio i giovani ambientalisti attesi a Pavia per decidere le iniziative da mettere in atto nel corso dell’anno per limitare l’emergenza climatica. Il 2023 è stato l’anno più caldo di sempre. Sotto accusa, la mobilità molto poco sostenibile. E per chiedere una città più a misura di ciclisti e pedoni, dopo l’assemblea domani alle 12,30 i Fridays for future marceranno da via Verdi per le strade di Pavia. Il corteo arriva un anno dopo la morte del maestro Daniele Marchi, il 23 gennaio, evitabile se il lungoTicino fosse più sicuro.

M.M.