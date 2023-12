Giovane rapinato vicino al centro. Identificati due responsabili

VIGEVANO (Pavia)

Si sono avvicinati a un loro coetaneo e, minacciandolo di morte, gli hanno sottratto il portafoglio, uno zaino ed un orologio di marca. È accaduto il 5 dicembre in via Valle San Martino, a ridosso del centro storico. Ad agire sono stati due giovani pregiudicati, un diciottenne residente in città e un ventenne senza fissa dimora che sono stati denunciati a piede libero dai carabinieri per rapina. Si sta cercando invece il terzo complice, che ha agito a volto coperto: sarebbe stato proprio lui a prendere la vittima per un braccio e a costringerla a seguirlo nella vicina filiale del Credit Agricole per prelevare con il suo bancomat 500 euro in contanti. I tre si sono poi allontanati a piedi. La vittima, superati i comprensibili momenti di spavento, si è immediatamente rivolta ai carabinieri che hanno avviato le indagini.

Grazie alle immagini di videosorvaglianza i militari del maggiore Paolo Banzatti sono riusciti a identificare e denunciare i due giovani malviventi, riconosciuti dalla vittima attraverso un fascicolo fotografico. Continuano invece le indagini per risalire al complice: il fatto che abbia agito con il volto travisato in una zona dove è nota la presenza delle telecamere fa supporre che possa essere un soggetto già noto alle forze dell’ordine. Umberto Zanichelli