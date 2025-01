I Fiulot chiede un contributo per continuare a sostenere persone in difficoltà

Pavia, 6 gennaio 2025 – Qualcuno ha donato 250 euro, altri soltanto 5 ma tutti insieme vogliono sostenere un progetto, quello della locanda etica “I fiulot” che nel 2024 ha compiuto 5 anni. Non un locale come ce ne sono tanti, ma un’occasione di rinascita per persone svantaggiate che trovano un’opportunità di lavoro.

“Abbiamo dato un possibilità a decine di persone – ha detto Goffredo Bordese, promotore della raccolta fondi sulla piattaforma Gofundme e presidente della cooperativa sociale Etka - tra progetti sociali, di integrazione e di semplice supporto umano e molti di questi alla fine hanno trovato un lavoro a tempo indeterminato da noi, il tutto ospitando centinaia di serate live per dar voce a chi crede ancora nella musica live e nell'arte”.

Oltre 3.800 euro sono stati finora raccolti, ma l’obiettivo è di arrivare a 5mila euro per creare borse lavoro, laboratori per lavori di manutenzione e falegnameria, migliorare la locanda etica e una futura secondo sede. “Abbiamo creato un orto biologico per essere sicuri delle verdure che mettiamo nei piatti e tanti laboratori – ha aggiunto Bordese -. In testa abbiamo tantissime idee per creare laboratori didattici per bambini, momenti d'incontro per genitori e persone che hanno storie da raccontare e dare posti di lavoro a persone che hanno bisogno di una mano”.

Il gruppo ammette che non si sarebbe mai aspettato di arrivare al sesto anno di attività, “ma ora – confessa - vorremmo creare un sistema virtuoso per vivere meglio, in modo più sostenibile e attento a noi, all'altro e alla natura, semplicemente mangiando una pizza e bevendo una birra. Vorremmo creare nuovi progetti, per dare nuovi lavori, per collaborare con altre realtà locali, piccoli produttori del nostro territorio, che tanto ha bisogno di supporto e valorizzazione”.