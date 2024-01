Fiscalità e attività produttive. Intesa per la semplificazione

Quanto impatta la fiscalità locale sulle attività produttive? Assolombarda, che svolge un monitoraggio sistematico lo sa, ed è pronta a un confronto con l’Amministrazione comunale. Lo prevede un protocollo d’intesa sottoscritto ieri che avrà durata di tre anni e verrà tacitamente rinnovato. L’intesa prevede la realizzazione di incontri e consultazioni reciproci sulle alle azioni da intraprendere su Imu, Tari, addizionale Irpef e oneri di urbanizzazione che interessino le imprese pavesi; l’attivazione di un canale diretto di dialogo, lo studio di interventi operativi di semplificazione degli adempimenti per le imprese e di incentivi per l’attrazione di nuove attività economiche sul territorio nonché di riqualificazione di quelle già presenti, attraverso la modulazione della leva fiscale e degli oneri di urbanizzazione. Non mancherà poi l’istituzione di un gruppo di lavoro congiunto.

"La creazione di un tavolo di lavoro – spiegano il sindaco Fabrizio Fracassi e l’assessore al Bilancio Mara Torti – rappresenta un’occasione di dialogo perché ci fornisce un’opportunità di ascolto dei temi di interesse delle imprese e di confronto sugli interessi comuni e un canale diretto di informazione sull’applicazione delle norme legislative e regolamentari. Questa Amministrazione ha da sempre promosso la semplificazione".

M.M.