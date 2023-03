Donna precipita con il deltaplano nell'Oltrepo Pavese: in elisoccorso all'ospedale

L'elisoccorso è intervenuto con grande tempestività

Cecima (Pavia) – Il deltaplano sul quale si trovava ha perso quota ed è planato su alcuni alberi pochi secondi dopo il decollo. La donna alla guida del velivolo è stata subito soccorsa e trasportata in ospedale: le sue condizioni non sono gravi.

L'incidente è avvenuto questa mattina in Oltrepò Pavese, nel territorio di Cecima (Pavia). La donna ferita, di 57 anni, è stata trasportata in elicottero dagli operatori del 118, in codice giallo, all'ospedale San Raffaele di Milano . Il suo stato di salute non destava preoccupazione al momento del ricovero.