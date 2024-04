"Dalla Regione dieci milioni ai Comuni del Pavese. Sono già stati rimessi in sicurezza ben 119 siti"

"Negli ultimi anni la Regione ha erogato oltre 10 milioni ai Comuni del Pavese per interventi di bonifica e messa in sicurezza e sono già stati bonificati 119 siti". Giorgio Maione, assessore regionale lombardo all’Ambiente, ha recentemente fatto il punto. Sono ancora 54 le bonifiche da effettuare, 42 gli interventi già in corso oppure conclusi e in attesa di certificazione, mentre 12 siti sono alla fase di progettazione. "I progetti sono tanti e le risorse economiche sempre meno. Vogliamo iniziare a ragionare su partnership con i privati per progetti di bonifica e di rigenerazione urbana. Per le bonifiche di carattere comunale a inizio estate abbiamo affrontato l’ostacolo dettato dallo stop della Corte Costituzionale. Abbiamo trasformato in opportunità questa situazione e fatto in due mesi una nuova legge regionale che desse ai Comuni la competenza per intervenire".