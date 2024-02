Dalla parte dei pendolari. Un sondaggio sui disagi

Dalla parte dei pendolari. Per capire le loro esigenze e spingere gli amministratori e i politici a intervenire. È l’iniziativa varata dal gruppo civico “Vigevano prima di tutto“, che sta raccogliendo un ampio consenso tra i viaggiatori abituali della linea ferroviaria Milano-Mortara, il principale collegamento su rotaia tra Vigevano e la Lomellina e Milano e il suo hinterland. Una tratta che, da 19 mesi, non raggiunge gli standard minimi di affidabilità indicati dalla Regione. "Ritardi, soppressioni e disservizi sono all’ordine del giorno – illustra il portavoce Piero Marco Pizzi – un quadro aggravato dall’assenza della benché minima prospettiva di miglioramento. Per questo abbiamo messo a punto un questionario per dar voce alla problematiche dei viaggiatori, comprenderle e, laddove possibile, cercare di risolverle. Non è secondario il fatto che moltissimi viaggiatori abbiano gravi ripercussioni dalla qualità del servizio che spesso impedisce loro di arrivare in orario al lavoro, portando con sé spese aggiuntive, lettere di richiamo e il rischio di perdere il posto. Il questionario è disponibile sui nostri canali social e può essere compilato anche online. I risultati acquisiti in un mese saranno trasmessi al sindaco Andrea Ceffa, al consigliere regionale Andrea Sala, all’associazione dei pendolari MiMoAl, ai presidenti di Provincia e Regione e al ministro delle Infrastrutture". U.Z.