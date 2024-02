Dalla Liguria all’Oltrepò i ladri nella scuola guida

Dalla Liguria all’Oltrepò pavese per derubare una scuola guida. Si sono sobbarcati 184 chilometri per colpire proprio le due vetrine dell’attività di Voghera e sono finiti dietro le sbarre. Sono stati colti con “le mani nella marmellata“ due italiani in trasferta da La Spezia. I due avevano forzato la porta d’accesso del locale con due vetrine in corso XXVII Marzo dove si trova la scuola guida Brusa ed erano intenti a rovistare a caccia di contanti o documenti. Erano le 3 dell’altra notte quando i carabinieri, per un normale servizio di pattuglia per le vie della città, sono passati e hanno notato qualcosa di strano. D.C. di 33 anni e M.L. di 30 appena si sono accorti dei lampeggianti che stavano illuminando il buio del corso sono scappati. Ma la loro fuga è durata poco. Raggiunti dai militari, sono stati ammanettati e ieri pomeriggio sono comparsi davanti al giudice per rispondere di tentato furto. In quell’occasione hanno dovuto anche provare a spiegare per quale motivo avessero affrontato una trasferta di quasi 200 chilometri per mettere in atto un colpo ai danni di un’autoscuola.

M.M.