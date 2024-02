Clandestini e senza fissa dimora. Fermati con cocaina e ketamina

Quando i carabinieri del Radiomobile della Compagnia

di Vigevano li hanno incrociati in auto lungo corso Genova, una delle principali arterie cittadine, si sono subito insospettiti e hanno deciso di procedere a un controllo. Ma mentre

lo stavano effettuando M.F., 38 anni, e A.A., 34, stranieri

senza fissa dimora e irregolari sul territorio italiano, hanno tentato di fuggire a piedi. Sono stati inseguiti dai due militari e dai colleghi chiamati a supporto e bloccati poco dopo in una zona di campagna poco lontana. Sottoposti a perquisizione personale, sono stati trovati in possesso di cocaina e ketamina nascosta negli indumenti, evidentemente destinate

allo spaccio e sequestrate come l’auto dei due, denunciati

per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. Gli accertamenti hanno consentito di stabilire che uno di essi era già stato oggetto di un provvedimento di allontanamento dall’Italia, non ottemperato e per cui è stato denunciato. Stessa sorte per il complice, che in più ha rimediato

una denuncia per ingresso clandestino in Italia.

U.Z.