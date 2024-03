Incidente sul ponte di Spessa Po: ciclista di 39 anni travolto e ucciso da un’auto

Arena Po (Pavia), 21 marzo 2024 – È stato investito e ucciso mentre percorreva il ponte di Spessa Po. A perdere la vita sulla strada provinciale 199 è stato un ciclista di 39 anni di origini brasiliane. Erano le 19,20 quando l’uomo residente a San Zenone Po, in sella alla sua bicicletta stava pedalando sul collegamento che sovrasta il fiume, quando un’auto arrivata alle sue spalle, lo ha urtato. Il ciclista è caduto a terra. Subito sono stati chiamati i soccorsi. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia stradale di Pavia, un’automedica e un’ambulanza della Croce Azzurra di Belgioioso. I sanitari hanno fatto di tutto per rianimare l’uomo, ma poi l’ambulanza è ripartita senza sirena e, una volta arrivato all’ospedale di Stradella il 39enne ha cessato di vivere. Per almeno due ore il traffico della zona è rimasto bloccato per consentire prima le operazioni di soccorso e poi i rilievi da parte degli agenti. Lunghissime le code che si sono formate e impossibile da Belgioioso procedere in direzione dell’Oltrepò