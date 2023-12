Ciclista investito mentre tornava a casa. È caccia al pirata

FIESCO (Cremona)

Continua la caccia all’investitore di uno straniero di 26 anni travolto da un’auto giovedì intorno alle 17.30. Il conducente è fuggito ed è ricercato dai carabinieri. I militari non sono ancora riusciti a dargli un nome. Giocano a suo favore la totale assenza di telecamere nei pressi del punto dell’investimento e la mancanza di testimoni. Giovedì al termine del turno di lavoro un giovane di 26 anni era uscito dalla ditta dove è impiegato, ha preso la sua bicicletta e come tutti i giorni ha cominciato a pedalare verso casa sua, a Castelleone. Mentre stava percorrendo il rettilineo in direzione del passaggio a livello che poi immette nel borgo, è stato affiancato da un’auto che lo ha toccato probabilmente con lo specchietto retrovisore destro e lo ha fatto cadere. L’auto ha proseguito la sua corsa dileguandosi. Sono stati chiamati i soccorsi da alcuni passanti che hanno visto il ciclista a terra. Sul posto auto medica e ambulanza della Croce Rossa di Codogno e successivamente anche una pattuglia di carabinieri. Il ferito è stato portato nell’ospedale di Crema, dove è stato ricoverato in codice giallo. Ai carabinieri che lo hanno raggiunto ha raccontato di essere stato gettato a terra da un’auto che non si è fermata ma di non essere riuscito a vedere la targa e neppure di capire di che modello si trattasse. P.G.R.