Capodanno spento. Bordate alla Giunta da Forza Italia e Pd: "Urge cambiare"

"Da pavese innamorato della mia città non posso non provare tristezza per lo stato di abbandono in cui versa Pavia. Luminarie al minimo e solo per la buona volontà di qualche singolo, poche o nessune le iniziative in città, perfino per Capodanno zero. Degrado e abbandono. Pensare a quel che riescono a fare città delle nostre dimensioni non lontano da qua, fa davvero male. Per il 2024 ci sarà da lavorare per un deciso e netto cambio". Alessandro Cattaneo, ex sindaco di Pavia e oggi deputato di Forza Italia è molto critico sulle iniziative pensate per le feste di fine anno. "Abbiamo aiutato le associazioni che si occupano di chi ha bisogno - ha detto il sindaco Fabrizio Fracassi -. Gli eventi costano". Tra luminarie, Big violinist, installazioni e concerti gospel sono stati spesi oltre 100mila euro. "Se fossero state chiamate delle band locali e big come Drupi, Ron e Max Pezzali - ha replicato Davide Lazzari (Pd) che in passato è stato assessore a Pavia - le famiglie sarebbero uscite di casa. Con dei concerti diffusi poi la città sarebbe stata sicura". M.M.