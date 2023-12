CalendEsercito 2024 “Per l’Italia Sempre!“

"Occasioni come questa, di rievocazione e racconto di momenti che hanno segnato la storia della nostra Repubblica, sono opportune, specie per le nuove generazioni, per disegnare in modo consapevole il nostro futuro, per comprendere e interpretare al meglio il presente che stiamo vivendo". Francesca De Carlini, prefetto di Pavia, lo ha sottolineato alla presentazione, a Palazzo Malaspina, del CalendEsercito 2024. Anche Pavia è infatti tra le province individuate dall’Esercito per la presentazione dell’almanacco “Per l’Italia Sempre! Prima e dopo l’8 settembre 1943“, rievocativo delle attività partigiane e delle storie dei militari insigniti della Medaglia d’oro al valor militare. È stato illustrato in Prefettura con le autorità e una rappresentanza degli studenti del Cossa e del Collegio Cairoli, con un intervento del generale di brigata Alfonso Miro, comandante militare Lombardia.