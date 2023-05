Pavia, le vie Milazzo e Trinchera all'asciutto per circa 30 ore. Cosa è successo VIDEO

Pavia – Per oltre 30 ore i tecnici di Asm hanno lavorato nel caratteristico quartiere di Borgo Ticino per ridare l’acqua alle abitazioni e alle attività che si affacciano sul fiume. Alle prime luci di mercoledì, infatti, a causa di un guasto via Milazzo e via Trinchera sono rimaste a secco, dai rubinetti non scendeva più acqua.

Il guasto

“Portate pazienza – scriveva su Facebook il consigliere comunale della lista civica Cittadini per Depaoli e borghigiano doc, Roberto Rizzardi – Si sta tentando di fare una sorta di bypass da piazzale Ghinaglia a via Milazzo. È stata individuata la zona sospetta di guasto, potrebbe essere una valvola difettosa che ostruisce parzialmente la tubazione. Se il bypass sarà nel posto giusto si riuscirà almeno a mantenere l'acqua anche se con bassa pressione. Intanto continueranno a cercare il guasto reale”.

Il rimedio

Oggi posizionando una fascetta sembra che il problema sia stato sistemato, ma nel frattempo sono arrivate le autobotti a rifornire i residenti e i ristoranti sono stati costretti a cucinare utilizzando le bottiglie di acqua minerale. “Avevamo 60 posti prenotati – ammette una ristoratrice – non potevamo dire a questi ospiti di andare altrove. Abbiamo preso le bottiglie e preparato il brodo per il risotto. Poi abbiamo lasciato tutti i piatti da lavare in attesa che l’acqua corrente ci permetta di ripulirli”.

Alle 14 l’acqua è tornata, ma la conduttura ormai obsoleta e che dovrebbe essere sostituita, rimane un’osservata speciale. Si auspica che l’intervento sia risolutivo. “Arriva il fine settimana – aggiunge la ristoratrice – , se dovessimo non essere in grado di aprire sarebbe un danno enorme”.