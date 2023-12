Bambinello danneggiato. In caserma 15 ragazzi

Tutti individuati dai carabinieri di Castelleone, alla fine di un’indagine lampo conclusa in collaborazione con la polizia locale e fondata sulle immagini registrate dalle telecamere, i ragazzini che hanno distrutto la statua di Gesù bambino posizionata nel presepe di Castelleone. Si tratta di un gruppo di 15 ragazzi, tutti italiani, minorenni e residenti nel borgo. Per ora non sono stati denunciati: convocati in caserma con i genitori. Messi di fronte ai filmati che li incastrano e redarguiti dai militari oltre che da mamme e papà, attendono la scelta del parroco don Giambattista Piacentini (nella foto) che aveva presentato denuncia contro ignoti e che dovrebbe decidere cosa fare nelle prossime ore, presumibilmente dopo un faccia a faccia con i ragazzi. Le immagini delle telecamere ritraggono il gruppo che raggiunge il presepe sotto i portici di piazza Roma, uno che si avvicina alla capanna e prende la statuetta di Gesù. poi questa passa di mano in mano, lanciata come fosse un pallone, fino a cadere e a frantumarsi.