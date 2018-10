Vigevano (Pavia), 20 ottobre 2018 - Era appena uscito dal supermercato quando è stato travolto da un'auto. Non ce l'ha fatta il pensionato vigevanese di 93 anni investito ieri sera poco le 19 in viale Leopardi. Trasportato in condizioni gravissime al Pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano è morto poco dopo. A centrarlo e a fargli compiere un volo di alcuni metri è stata una Alfa Romeo Mito al volante della quale sedeva un uomo di 28 anni di Gambolò. Il giovane, denunciato per omicidio stradale, è risultato negativo ai test per alcol e droga e secondo i primi rilievi della polizia locale la sua velocità sarebbe stata nei limiti. Da capire allora come non sia riuscito ad evitare l'impatto. Viale Leopardi, che da due anni e mezzo rappresenta la prima opzione di collegamento tra centro e periferie vista la chiusura del cavalcavia La Marmora, è rimasto chiuso al traffico fino quasi alle 22.

© Riproduzione riservata