Alcol pericoloso per la salute. Sensibilizzazione

Una decina di famiglie che sono da poco entrate nei club alcologici territoriali; altrettanti studenti di scienze e tecniche psicologiche; un’infermiera; cittadini; educatori e ragazzi della Casa del giovane. Un gruppo di persone di diverse età e con differenti storie alle spalle ha iniziato a frequentare al laboratorio sociale Crosione di piazzale Crosione 10 il percorso “Dai problemi alcolcorrelati alla promozione della salute”, sei incontri di sensibilizzazione, uno a settimana, che si concluderanno il 27 giugno.

"L’alcol è uno dei quattro fattori di rischio per la salute insieme a tabacco, sedentarietà e cattiva alimentazione – spiega Augusta Bianchi, psichiatra, psicoterapeuta e insegnante del Club 2 Melograno di Torre d’Isola –. Fino al 2023 ogni anno in Italia 93mila persone sono morte per le patologie direttamente correlate al consumo di alcol: più di tabacco, incidenti stradali e droghe messi insieme. In Italia il consumo di vino è diminuto ma tra gli adolescenti dilagano i drink offerti anche a minorenni, con gravi conseguenze relazionali".

Dopo la lezione introduttiva su “Salute, benessere, stili di vita e principali fattori a rischio: l’approccio ecologico sociale di Vladimir Hudolin”, venerdì si parlerà dei problemi alcolcorrelati e il 6 giugno delle sostanze illegali, psicofarmaci e analgesici usati impropriamente.

Quindi il 13 giugno il tema sarà il Club alcologico territoriale, la ricaduta e i processi di cambiamento; il 20 giugno le abilità che aiutano a stare meglio, l’intelligenza emotiva e prosociale; il 27 giugno “La spiritualità antropologica: il ruolo dei Club nella comunità“.

M.M.