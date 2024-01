Vigevano, alcol a minorenni: sanzionato il titolare di un bar della movida

Vigevano, 8 gennaio 2024 – Gli agenti della polizia locale di Vigevano hanno sanzionato il titolare di un bar della zona della movida di via Rocca Vecchia per l’illecita vendita di alcolici a minorenni, la stessa sanziona alla quale era andato incontro solo pochi giorni fa. E’ il risultato dei controlli effettuati dal personale del comando di via Rocca Vecchia a seguito della crescente presenza di adolescenti, spesso in stato di alterazione per il consumo di alcol in quella zona.

Nelle ultime settimane nella zona sono stati identificati diversi minorenni, maschi e femmine e in un caso un minore di 16 anni, ai quali erano state somministrate bevande alcoliche. E’ bene ricordare che la vendita di alcun a minorenni sino ai 16 prevede una sanzione amministrativa di 333,33 euro; quella a ragazzi di età inferiore ai 16 anni configura invece un illecito di natura penale.