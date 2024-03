Addio a Pino Giargiana: "Fece sviluppare la città"

Il mondo della politica e dell’imprenditoria di Vigevano è in lutto. Nella serata di lunedì è scomparso Giuseppe Giargiana, per due mandati dal 2020 al 2010 assessore all’Urbanistica del Comune di Vigevano. Aveva 86 anni. I funerali si svolgeranno stamattina alle 11 nella chiesa di San Francesco a due passi da piazza Ducale. Originario di Bagheria (Palermo), si era trasferito a Vigevano negli anni Sessanta e aveva avviato un’attività commerciale nel settore calzaturiero. Accanto all’impegno professionale Giargiana aveva messo quello nella politica che anche a Vigevano non aveva tralasciato, arrivando a rivestire l’incarico di segretario cittadino della Democrazia Cristiana. Quando la “balena bianca“ era stata affondata negli anni di Tangentopoli, Giuseppe Giargiana, per tutti Pino, era transitato dall’Udr per arrivare a Forza Italia per la quale era stato otto anni assessore all’Urbanistica. "Sono addolorato – è il commento del sindaco Andrea Ceffa –. Di Pino ho solo ricordi belli, di una persona con una grande intelligenza politica e non possiamo dimenticare che, proprio in quegli anni e anche grazie al suo lavoro, Vigevano era stata dotata del Pgt che ha portato ad un importante sviluppo di una città che da anni era ferma". U.Z.